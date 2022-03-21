Российские оккупанты с моря обстреляли Одессу. Видео

В результате обстрела пострадали несколько домов, сообщил в видеообращении в Facebook спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава богу, нет", – сказал он.

Как отмечает "Думская", украинские военные открыли ответный огонь, в результате которого один из кораблей РФ задымился, после этого оба отошли от берега.

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Видео: Думская Нет / YouTube

Братчук говорил 17 марта, что недалеко от берега Одессы появились корабли российского Черноморского флота. По его словам, таким образом российские оккупанты пытаются оказать психологическое давление на жителей города.

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