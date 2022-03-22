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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи – Никифоров

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Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта
Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта по видеосвязи. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал вечером 22 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет канал "Украина 24".

"Украина будет там принимать активное участие. Какое именно – мы пока еще определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, правда, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни. О чем будет говорить президент? Тут, в принципе, все то, о чем мы неустанно повторяем в последнее время. Будет говорить о том, что необходимо прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры. Это можно сделать несколькими путями: закрыть небо (ввести бесполетную зону), предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию. Тут – на усмотрение этих стран, каким образом можно остановить российские военные преступления", – сказал Никифоров.

О новых форматах безопасности говорить не будут, добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта пройдет внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий 18 марта говорил, что Польша на саммите НАТО намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину. До его заявления против такой идеи выступала Германия

Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО. 

В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, саммит НАТО, Сергей Никифоров
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