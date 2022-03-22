Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи – Никифоров

"Украина будет там принимать активное участие. Какое именно – мы пока еще определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, правда, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни. О чем будет говорить президент? Тут, в принципе, все то, о чем мы неустанно повторяем в последнее время. Будет говорить о том, что необходимо прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры. Это можно сделать несколькими путями: закрыть небо (ввести бесполетную зону), предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию. Тут – на усмотрение этих стран, каким образом можно остановить российские военные преступления", – сказал Никифоров.

О новых форматах безопасности говорить не будут, добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)