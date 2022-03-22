Зеленский: Что еще должны сделать оккупанты, чтобы лидеры Запада и НАТО ввели бесполетную зону или предоставили Украине самолеты?

Зеленский опубликовал фото разрушений украинских городов, а также людей, пострадавших от российских бомбардировок Фото: president.gov.ua

"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" – написал президент.

Он опубликовал фото разрушений украинских городов, а также людей, пострадавших от российских бомбардировок.