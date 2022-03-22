"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу

"Друзья! Я приобщаюсь к инициативе поддержать экономику страны, всех, кто начал возобновлять свою работу в такое непростое время для нашей страны. Я охотно поддержу украинского предпринимателя. Всех желающих прорекламирую в своем профиле", – написала она.
Песик призвала предпринимателей рассказать, чем они занимаются и что предлагают.
"Я дальше распространю о вас информацию. Все будет Украина", – отметила актриса.
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Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.