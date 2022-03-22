"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу

"Друзья! Я приобщаюсь к инициативе поддержать экономику страны, всех, кто начал возобновлять свою работу в такое непростое время для нашей страны. Я охотно поддержу украинского предпринимателя. Всех желающих прорекламирую в своем профиле", – написала она.

Песик призвала предпринимателей рассказать, чем они занимаются и что предлагают.

"Я дальше распространю о вас информацию. Все будет Украина", – отметила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

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