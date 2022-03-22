"При чем тут платье? У нас мир рушится", "Пир во время чумы". Лолита возмутила сеть своим постом

Певица предстала в синем платье, которое, по ее словам, когда-то было получено в дар от британского дизайнера Вивьен Вествуд. Лолита сообщила, что раньше оно было ей мало, а теперь "висит".

Исполнительница заявила, что сейчас работает над составлением концертного графика.

Она сообщила, что в Москве 24 марта выйдет на сцену театра "Модерн" со спектаклем "Женитьба", а 15 апреля выступит в одном из концертных залов столицы РФ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Подписчики возмутились равнодушием Лолиты в связи с войной РФ против Украины, откуда она родом.

"Все у вас хорошо! До свидания! Отписываюсь", – заявила iu_liia8014.

"При чем тут платье? У нас мир рушится. Тоже отписываюсь. Мы и без них победим!" – прокомментировала viktoriiaternovaia.

"Пир во время чумы", – написал ilych_74.

Война России против Украины. Главное (обновляется)