"При чем тут платье? У нас мир рушится", "Пир во время чумы". Лолита возмутила сеть своим постом

Певица предстала в синем платье, которое, по ее словам, когда-то было получено в дар от британского дизайнера Вивьен Вествуд. Лолита сообщила, что раньше оно было ей мало, а теперь "висит".
Исполнительница заявила, что сейчас работает над составлением концертного графика.
Она сообщила, что в Москве 24 марта выйдет на сцену театра "Модерн" со спектаклем "Женитьба", а 15 апреля выступит в одном из концертных залов столицы РФ.
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Подписчики возмутились равнодушием Лолиты в связи с войной РФ против Украины, откуда она родом.
"Все у вас хорошо! До свидания! Отписываюсь", – заявила iu_liia8014.
"При чем тут платье? У нас мир рушится. Тоже отписываюсь. Мы и без них победим!" – прокомментировала viktoriiaternovaia.
"Пир во время чумы", – написал ilych_74.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. В ее дискографии восемь студийных альбомов.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.