"Сучара тупоголовая, жди, срежут и тебе что-нибудь". Мозговая показала, как Чичерина сняла украинский флаг в Энергодаре

Певица, снимая флаг, напевала песню "Ту-лу-ла" из собственного репертуара.

"Певица ртом Чичерина с бандой выбл...дков, срезавших наш флаг в Энергодаре... Сучара тупоголовая, жди, срежут и тебе что-нибудь, прости меня, Господи! А флаг Украины вернется на место, иначе и быть не может! Энергодар – это Украина!" – написала Мозговая.

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