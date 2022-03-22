"Сучара тупоголовая, жди, срежут и тебе что-нибудь". Мозговая показала, как Чичерина сняла украинский флаг в Энергодаре

Певица, снимая флаг, напевала песню "Ту-лу-ла" из собственного репертуара.
"Певица ртом Чичерина с бандой выбл...дков, срезавших наш флаг в Энергодаре... Сучара тупоголовая, жди, срежут и тебе что-нибудь, прости меня, Господи! А флаг Украины вернется на место, иначе и быть не может! Энергодар – это Украина!" – написала Мозговая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Жители Бердянска, Энергодара (Запорожская область), Херсона и Каховки (Херсонская область), находящихся под контролем российских военных, 20 марта вышли на проукраинские акции. В Энергодаре против оккупантов вышли 1500 местных жителей.