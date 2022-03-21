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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В захваченных городах Херсонской и Запорожской областей прошли проукраинские митинги. В Бердянске оккупанты побили митингующих

 
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Энергодарцы протестовали из-за похищения местного чиновника
Энергодарцы протестовали из-за похищения местного чиновника
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Жители Бердянска, Энергодара (Запорожская область), Херсона и Каховки (Херсонская область), находящихся под контролем российских военных, 20 марта вышли на проукраинские акции.

Херсонцы сначала собрались на площади Свободы возле кинотеатра "Украина", затем они начали переходить проспект Ушакова, который разделяет площадь, на другую сторону, где расположено здание ОГА и облсовета. Это здание оккупировали российские агрессоры и вокруг него стоят вооруженные военные и их техника.

Когда люди начали двигаться через проспект, на проезжей части появилась военная техника РФ. Херсонцы стали напротив и не пропустили российских оккупантов проехать по проспекту Ушакова – транспорт развернулся и уехал, рассказали "Укринформу" местные жители.

Люди держали в руках написанные от руки плакаты: "Украина вам не по зубам", "Рашисты – вы убийцы детей!", "С нами правда, с нами народ", "Это моя земля", "Херсон – это Украина!" и другие.

Также херсонцы на площади включали патриотические песни и гимн Украины. Оккупанты пытались заглушить их, включая свою музыку, однако песни херсонцев звучали громче.

ВИДЕО
Видео: Ukrinform TV / YouTube

Также проукраинский митинг прошел в Каховке, сообщает "Украинская правда". Жители города выходили с флагами Украины и криками "Одна-единая соборная Украина" и "Украина превыше всего".

В Энергодаре против оккупантов вышли 1500 местных жителей, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Они, среди прочего, протестовали из-за похищения заммэра Ивана Самойдюка.

По словам Орлова, оккупанты пытались разогнать акцию: когда люди начали расходиться по домам, приехали российские военные и попытались захватить нескольких участников мероприятия и запихнуть их в машину.

"Но сотни людей стали плотной стеной и буквально отразили своих земляков от плена! Оккупанты начали стрелять в воздух и дальше вынуждены были оставить свои захватнические попытки заключения мирных граждан", – отметил он.

Против оккупантов протестовали и жители Бердянска, пишет hromadske. Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни, а позже отправились по центральной улице в исполком, где находятся оккупанты.

По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей начали окружать. Тогда около 60 участников вернулись к набережной, но людей начали валить на землю.

"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", – рассказала девушка. Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, протесты, война, Херсонская область, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, Каховка, Энергодар
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