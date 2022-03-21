В захваченных городах Херсонской и Запорожской областей прошли проукраинские митинги. В Бердянске оккупанты побили митингующих

Херсонцы сначала собрались на площади Свободы возле кинотеатра "Украина", затем они начали переходить проспект Ушакова, который разделяет площадь, на другую сторону, где расположено здание ОГА и облсовета. Это здание оккупировали российские агрессоры и вокруг него стоят вооруженные военные и их техника.

Когда люди начали двигаться через проспект, на проезжей части появилась военная техника РФ. Херсонцы стали напротив и не пропустили российских оккупантов проехать по проспекту Ушакова – транспорт развернулся и уехал, рассказали "Укринформу" местные жители.

Люди держали в руках написанные от руки плакаты: "Украина вам не по зубам", "Рашисты – вы убийцы детей!", "С нами правда, с нами народ", "Это моя земля", "Херсон – это Украина!" и другие.

Также херсонцы на площади включали патриотические песни и гимн Украины. Оккупанты пытались заглушить их, включая свою музыку, однако песни херсонцев звучали громче.

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Видео: Ukrinform TV / YouTube

Также проукраинский митинг прошел в Каховке, сообщает "Украинская правда". Жители города выходили с флагами Украины и криками "Одна-единая соборная Украина" и "Украина превыше всего".

* Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда * (@ukrpravda_news) March 20, 2022

В Энергодаре против оккупантов вышли 1500 местных жителей, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Они, среди прочего, протестовали из-за похищения заммэра Ивана Самойдюка.

По словам Орлова, оккупанты пытались разогнать акцию: когда люди начали расходиться по домам, приехали российские военные и попытались захватить нескольких участников мероприятия и запихнуть их в машину.

"Но сотни людей стали плотной стеной и буквально отразили своих земляков от плена! Оккупанты начали стрелять в воздух и дальше вынуждены были оставить свои захватнические попытки заключения мирных граждан", – отметил он.

Против оккупантов протестовали и жители Бердянска, пишет hromadske. Люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни, а позже отправились по центральной улице в исполком, где находятся оккупанты.

По словам участницы акции, оккупантов становилось все больше, людей начали окружать. Тогда около 60 участников вернулись к набережной, но людей начали валить на землю.

"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", – рассказала девушка. Кроме того, российские оккупанты стреляли в воздух.