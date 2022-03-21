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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дайте людям шанс выйти из ада – откройте гуманитарные коридоры в Мариуполе!" Дочь Егоровой обратилась к российским военным

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Ровинская: Мариупольцы должны жить! Дайте шанс на эвакуацию!
Ровинская: Мариупольцы должны жить! Дайте шанс на эвакуацию!
Фото: Стася Ровінська / Facebook

Украинская актриса Анастасия Ровинская, дочь проживающей в Турции украинской ведущей Снежаны Егоровой, заявившей о поддержке президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, 21 марта в Facebook призвала распространить информацию о гуманитарной катастрофе в Мариуполе и спасти людей, оставшихся в городе.

"Мариуполь находится в настоящей гуманитарной катастрофе. Войска РФ не позволяют устроить коридоры для эвакуации людей или хотя бы ввезти туда гуманитарную помощь. Обстрелы не прекращаются", – отметила она.

Ровинская добавила, что в блокаде уже третью неделю без еды и воды находятся более 300 тыс. человек.

"Каждая минута критическая, поэтому мы обращаемся к политикам со всего мира, к миллионам людей: говорите о необходимости открытия гуманитарных коридоров для мариупольцев! Действуйте! Мариупольцы должны жить! Дайте шанс на эвакуацию! Дайте возможность увезти оттуда людей! Умоляю, спасите мариупольцев – требуйте от властей РФ прекратить обстрелы и разрешить "зеленые коридоры"! Может, это последний шанс на спасение!" – сказала Ровинская.

Актриса обратилась к российским военным.

"Перестаньте стрелять! Дайте людям шанс выйти из ада – откройте гуманитарные коридоры в Мариуполе! Не стреляйте!" – призвала она.

Также Ровинская обратилась к США и Европе.

"Закройте небо над Украиной. Не разрешайте РФ цинично убивать наших детей. Не допускайте масштабирования гуманитарных катастроф на всю Украину!" – попросила она.

Ровинская в ролике подчеркнула, что Мариуполь стирают с лица Земли и этого допустить нельзя.

https://www.facebook.com/stacy.egorova/posts/5599395563405291

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ровинская (1992) – дочь Егоровой и украинского режиссера Семена Горова. У нее два сына: Эван (2014) и Эней (2016) – и дочь Эмма (2020).

26 января 2022 года Егорова впервые публично призналась, что поддерживает Путина. После этого Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.

21 февраля Егорова в Twitter также поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Ровинская 27 февраля заявила, что ненавидит свою мать.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.  По оценкам властей, в начале нападения РФ в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. 

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный россиянами Крым.

Теги: Россия, США, Украина, война, Мариуполь, катастрофа, эвакуация, политика, обстрелы, война России против Украины, спасение, президент, актриса, Анастасия Ровинская, войска
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