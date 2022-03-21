"Дайте людям шанс выйти из ада – откройте гуманитарные коридоры в Мариуполе!" Дочь Егоровой обратилась к российским военным

"Мариуполь находится в настоящей гуманитарной катастрофе. Войска РФ не позволяют устроить коридоры для эвакуации людей или хотя бы ввезти туда гуманитарную помощь. Обстрелы не прекращаются", – отметила она.

Ровинская добавила, что в блокаде уже третью неделю без еды и воды находятся более 300 тыс. человек.

"Каждая минута критическая, поэтому мы обращаемся к политикам со всего мира, к миллионам людей: говорите о необходимости открытия гуманитарных коридоров для мариупольцев! Действуйте! Мариупольцы должны жить! Дайте шанс на эвакуацию! Дайте возможность увезти оттуда людей! Умоляю, спасите мариупольцев – требуйте от властей РФ прекратить обстрелы и разрешить "зеленые коридоры"! Может, это последний шанс на спасение!" – сказала Ровинская.

Актриса обратилась к российским военным.

"Перестаньте стрелять! Дайте людям шанс выйти из ада – откройте гуманитарные коридоры в Мариуполе! Не стреляйте!" – призвала она.

Также Ровинская обратилась к США и Европе.

"Закройте небо над Украиной. Не разрешайте РФ цинично убивать наших детей. Не допускайте масштабирования гуманитарных катастроф на всю Украину!" – попросила она.

Ровинская в ролике подчеркнула, что Мариуполь стирают с лица Земли и этого допустить нельзя.

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