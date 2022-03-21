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"Они не будут иметь никаких почестей в Украине". Ани Лорак, Повалий, Баскова и Крутого хотят лишить государственных званий

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Ани Лорак внесли в список лиц, которых хотят лишить званий, присвоенных в Украине
Ани Лорак внесли в список лиц, которых хотят лишить званий, присвоенных в Украине
Фото: anilorak / Instagram

Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" некоторых деятелей культуры. Об этом 21 марта в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В списке оказались российские певцы Николай Басков, Василий Горелло, Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, строящие карьеру в РФ украинские певицы Ани Лорак, Loboda, Таисия Повалий, российский режиссер Владимир Бортко.

"В то время, когда настоящие художники Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – говорится в посте.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10161644328797598

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, культура, Таисия Повалий, художник, агрессия, Филипп Киркоров, Ани Лорак, режиссер, волонтеры, Игорь Крутой, Владимир Бортко, война России против Украины, композитор, украинец, Николай Басков, Loboda, награды, певица, Слуга народа, Евгения Кравчук
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