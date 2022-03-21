"Они не будут иметь никаких почестей в Украине". Ани Лорак, Повалий, Баскова и Крутого хотят лишить государственных званий

В списке оказались российские певцы Николай Басков, Василий Горелло, Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, строящие карьеру в РФ украинские певицы Ани Лорак, Loboda, Таисия Повалий, российский режиссер Владимир Бортко.

"В то время, когда настоящие художники Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – говорится в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)