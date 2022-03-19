"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"

Гребенщиков: Кто бы взял мою обиду и уплыл бы с нею в море, привязав тяжелый камень, и пустил ее на дно? Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

"Кто бы взял мою обиду

И уплыл бы с нею в море,

Привязав тяжелый камень,

И пустил ее на дно?

В мире сразу б стало тихо,

Мир бы перестал петь песни

И пошел, куда глаза глядят,

Меж деревьев, как во сне!

Как во сне!" – поется в треке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boris Grebenshchikov (@bgrebenshikov)

"Страшнее песни еще не было... Но и ощущения сейчас именно такие... Спасибо, Борис Борисович!" – прокомментировал подписчик vmoeygolovecosmos.