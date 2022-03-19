"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"

"Кто бы взял мою обиду
И уплыл бы с нею в море,
Привязав тяжелый камень,
И пустил ее на дно?
В мире сразу б стало тихо,
Мир бы перестал петь песни
И пошел, куда глаза глядят,
Меж деревьев, как во сне!
Как во сне!" – поется в треке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Страшнее песни еще не было... Но и ощущения сейчас именно такие... Спасибо, Борис Борисович!" – прокомментировал подписчик vmoeygolovecosmos.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Он является основателем группы "Аквариум". Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.