"Мир должен объединиться ради будущего". Группа Go-A выпустила песню "Калина"

"Калина – символ Украины, сопровождавший наш народ с древнейших времен. Смыслы, связанные с ней, передавались из поколения в поколение в легендах и песнях. Сломанная калина была знаком тревоги и беды, а надругательство над ней позорило человека. Ее бережно хранили, ведь существовало поверье, что она росла только у добрых людей. Предки верили, что калина имеет силу, несущую бессмертие и способную объединить поколение в борьбе со злом. Песня "Калина" – это послание миру, который должен объединиться ради будущего", – написали музыканты.

В Go-A отметили, что полученные ими средства будут перечислены в фонды помощи пострадавшим от войны украинцам.

Трек доступен на всех музыкальных платформах.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)