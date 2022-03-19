Тина Кароль: В Украину переедут на ПМЖ многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены. В том числе из России

Тина Кароль: Верю и знаю, что бренд "Я --- украинец" будет самым популярным и самым дорогим в мире Фото: tinakarol_fantina / Instagram

"Милая ненька! Мы все восстановим! Держим строй! Сражаемся и помогаем Вооруженным силам Украины! Слава Украине!" – написала она.

Тина Кароль заверила, что жизнь в Украине преобразится.

"Верю и знаю, что бренд "Я – украинец" будет самым популярным и самым дорогим в мире. В Украину переедут на постоянное место жительства многие культурные деятели, меценаты, бизнесмены. В том числе из России. В Украину придут мировые туристические операторы. Каждый адекватный житель Земли сочтет своим долгом хоть раз побывать в Украине и узнать для себя, что это за уникальная страна и что это за люди, которые так мужественно борются за свою страну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Война России против Украины. Главное (обновляется)