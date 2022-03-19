"Вы считаете, что я боюсь русских?" Мозговая ответила на обвинения ее в русофобии

"Меня начали упрекать, что я ярая русофобка. Русофоб... Фобия – это страх, иррациональный страх. То есть вы, курва, считаете, что я боюсь русских? С какой стати я должна бояться этих тупых, никчемных существ? Я презираю всю их нацию!" – призналась Мозговая.

Она подчеркнула, что единственное, что чувствует ко всем россиянам, – это отвращение.

"И я сейчас не о национальности! В моей крови намешано много разных! Но я украинка по духу своему была, есть и буду всегда! И сила моя в любви к этой земле и героическим людям, живущим на ней! Конечно, в семье, как говорится, не без уродов, и мы сейчас видим своими глазами, кто есть кто, и это прекрасно, потому что нация-семья очищается от хлама!" – подчеркнула Мозговая.

По ее мнению, первоочередная задача украинцев – победить, а потом не растерять, не развеять, не забыть всего, что пережито, и тех, кто жизнь положил за это.

"Слава Украине! Верим и приближаем победу!" – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)