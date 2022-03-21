Джамала: Сейчас решается будущее мира. И во главе борьбы с тьмой – Украина

Джамала: в современности нет места террору, диктаторам и войне Фото: jamalajaaa / Instagram

"Весь мир сейчас – с нами. Физически – в составе интернационального легиона ВСУ и в самых горячих точках с фотокамерами. И морально – с плакатами в поддержку Украины в своих городах. Весь мир помогает нам преодолеть врага и пережить эти темные времена – присылает гуманитарку и дает приют тем, кто бежал от обстрелов российской армии", – заявила Джамала.

Певица подчеркнула, что весь мир помогает, потому что стремится к миру, свободе и прогрессивности.

"Ведь в современности нет места террору, диктаторам и войне. Сейчас решается будущее мира. И во главе борьбы с тьмой – Украина", – написала Джамала.

Певица перед камерой исполнила отрывок национального гимна и показала, как в разных странах проходят митинги в поддержку Украины.

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