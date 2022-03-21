"Она уже отказалась от Родины", "Предала родителей во имя себя". Проживающая в РФ Тодоренко возмутила сеть новым постом

Тодоренко во время войны России против Украины сделала пост на отвлеченную тему Фото: reginatodorenko / Instagram

"Любовь долготерпима и милосердна. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Любовь не ропщет, не мыслит зла. Она не ищет выгоды и не бесчинствует. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине и ведет к свету. Любовь все покрывает и всегда, в любом ее проявлении, – благословенна", – процитировала Библию телеведущая.

Тодоренко сопроводила пост снимком, на котором запечатлена с заметно округлившимся животом. Телеведущая не уточнила, является ли снимок архивным либо она беременна во второй раз.

"И добавлю немного от себя – любовь создает любовь под сердцем женщины", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Любовь и уважение к вам, Регина, были на достойном уровне. Вы беременны, мы за вас рады, и в этот период, когда под вашим сердцем живет жизнь, вы должны хотя бы сочувствовать и понимать то, что происходит с женщинами и детьми в Украине. Они тоже любят друг друга, свой дом, своих мужей, но война, которую развязала Россия, – это геноцид. А вы молчите. [...] А молчание – это согласие... Стыдно за вас и больно", – заявила kiritsevaelena.

"Она уже отказалась от Родины", – написал kram_kunst.

"Я все понимаю, оправдать можно многое, но предать родителей во имя себя..." – отметила plamyachko.

"Бежать оттуда надо. Что же вы там снова глотаете все это дерьмо, которое Путин вам льет, и следом рот закрывает! Ради будущего детей бегите и открывайте глаза другим!" – заявила katushaisaeva_.

Война России против Украины. Главное (обновляется)