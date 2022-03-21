Блогер Саша Бо: Ребенок должен это знать с пеленок, что с россиянами мы не братские народы

Саша Бо: Пусть наши ВСУ будут супергероями для детей, а не персонажи из Marvel Фото: sashaabo / Instagram

"Дети способны отделять правду от лжи, особенно если это близкие люди, чье поведение они знают. Поэтому сокрытие, перекручивание, предоставление недостоверной информации может иметь худшие последствия: ребенок станет более тревожным, дезориентируется и станет уязвимым", – заявила она.

Блогер посоветовала мамам сказать детям правду о том, что в Украине идет настоящая война и объяснить, почему пришлось переехать в безопасное место, подчеркнув, что это временно. По мнению Саши Бо, следует объяснить, что враг Украины – Россия.

"Ребенок должен это знать с пеленок. Никакие мы не братские народы и точка", – подчеркнула она.

Саша Бо отметила, что дети должны знать – страну защищает сильная украинская армия.

"Можете показать деткам фото! Пусть наши ВСУ будут супергероями для них, а не персонажи из Marvel", – посоветовала блогер.

Она призналась, что первые две недели войны она принимала сильные успокоительные.

"У меня никогда в жизни такого не было. Я даже не заметила, как сняла зубами весь гель-лак, пока смотрела выпуск новостей посреди ночи. Я была утомлена, раздражена, заплакана и в отчаянии. Я была тряпкой", – рассказала она.

Саша Бо подчеркнула, что ребенок должен видеть сильную маму рядом, которая защитит от худшего зла в мире, поэтому нужно взять себя в руки.

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