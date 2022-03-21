Блогер Саша Бо: Ребенок должен это знать с пеленок, что с россиянами мы не братские народы

"Дети способны отделять правду от лжи, особенно если это близкие люди, чье поведение они знают. Поэтому сокрытие, перекручивание, предоставление недостоверной информации может иметь худшие последствия: ребенок станет более тревожным, дезориентируется и станет уязвимым", – заявила она.
Блогер посоветовала мамам сказать детям правду о том, что в Украине идет настоящая война и объяснить, почему пришлось переехать в безопасное место, подчеркнув, что это временно. По мнению Саши Бо, следует объяснить, что враг Украины – Россия.
"Ребенок должен это знать с пеленок. Никакие мы не братские народы и точка", – подчеркнула она.
Саша Бо отметила, что дети должны знать – страну защищает сильная украинская армия.
"Можете показать деткам фото! Пусть наши ВСУ будут супергероями для них, а не персонажи из Marvel", – посоветовала блогер.
Она призналась, что первые две недели войны она принимала сильные успокоительные.
"У меня никогда в жизни такого не было. Я даже не заметила, как сняла зубами весь гель-лак, пока смотрела выпуск новостей посреди ночи. Я была утомлена, раздражена, заплакана и в отчаянии. Я была тряпкой", – рассказала она.
Саша Бо подчеркнула, что ребенок должен видеть сильную маму рядом, которая защитит от худшего зла в мире, поэтому нужно взять себя в руки.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.
У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.