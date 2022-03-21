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Блогер Саша Бо: Ребенок должен это знать с пеленок, что с россиянами мы не братские народы

Саша Бо: Пусть наши ВСУ будут супергероями для детей, а не персонажи из Marvel
Саша Бо: Пусть наши ВСУ будут супергероями для детей, а не персонажи из Marvel
Фото: sashaabo / Instagram

Украинская инстаблогер Александра Пустовит 21 марта в Instagram дала советы мамам, как объяснить детям, что Россия ведет войну против Украины.

"Дети способны отделять правду от лжи, особенно если это близкие люди, чье поведение они знают. Поэтому сокрытие, перекручивание, предоставление недостоверной информации может иметь худшие последствия: ребенок станет более тревожным, дезориентируется и станет уязвимым", – заявила она.

Блогер посоветовала мамам сказать детям правду о том, что в Украине идет настоящая война и объяснить, почему пришлось переехать в безопасное место, подчеркнув, что это временно. По мнению Саши Бо, следует объяснить, что враг Украины – Россия.

"Ребенок должен это знать с пеленок. Никакие мы не братские народы и точка", – подчеркнула она.

Саша Бо отметила, что дети должны знать – страну защищает сильная украинская армия.

"Можете показать деткам фото! Пусть наши ВСУ будут супергероями для них, а не персонажи из Marvel", – посоветовала блогер.

Она призналась, что первые две недели войны она принимала сильные успокоительные.

"У меня никогда в жизни такого не было. Я даже не заметила, как сняла зубами весь гель-лак, пока смотрела выпуск новостей посреди ночи. Я была утомлена, раздражена, заплакана и в отчаянии. Я была тряпкой", – рассказала она.

Саша Бо подчеркнула, что ребенок должен видеть сильную маму рядом, которая защитит от худшего зла в мире, поэтому нужно взять себя в руки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, блогеры, ребенок, блогер, советы, Александра Пустовит, Саша Бо
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