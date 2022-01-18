"Скоро порнушка пойдет. Я за попкорном". Саша Бо снялась голой в ванной с возлюбленным

"Не стоит зацикливаться на том, чего вам не хватает. Не забывайте наслаждаться тем, что у вас есть", – написала она.

"Скоро порнушка пойдет. Я за попкорном", – заявила подписчица olly_borisova.

"Зачем выставлять все напоказ?" – спросила yourfotolookfotograph5.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Впервые блогер показала нового возлюбленного, Тарнавского, в декабре 2021 года.