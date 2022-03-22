Жена музыканта Бабкина: Подумать не могла, что буду бежать от русских к немцам

"Четвертый день мы в безопасности. Сегодня 25-й день войны в моей Украине. 25-й день, как лживая, ничтожная Россия напала на нашу землю… Уже почти 1 тыс. зданий разрушено в нашем Харькове, из них 800 – это жилые дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Это невозможно принять и простить. Столько людей моих погибло", – написала она.

Как рассказала Бабкина, в первый день войны она с семьей выехала из Харькова в Днепр, потом – на Волынь, в Винницу, затем – через Молдову, Румынию, Венгрию и Австрию – в Германию.

"Шесть дней в пути. Более 3 тыс. километров я проехала за рулем. Я была на таких трассах, в таких состояниях, что теперь по возвращении в Харьков я смогу просто с закрытыми глазами ездить по городу. Только было бы куда вернуться. Подумать даже не могла, что буду бежать от русских к немцам…" – призналась Бабкина.

Она подчеркнула, что верит в победу Украины и в каждого украинца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Война России против Украины. Главное (обновляется)