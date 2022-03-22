Потап: Солдаты Беларуси, не надевайте форму России. Это преступление, и вы останетесь неопознанными солдатами

Потап: Не едьте на эту войну! Спасите жизни белорусов! Фото: realpotap / Instagram

Потап заявил, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин хотят бросить граждан Беларуси в страшную войну против Украины.

"Не едьте на эту войну! Не молчите! Протестуйте! Спасите жизни белорусов! Беларусь – мирный край, который во время страшной войны был центром партизанского движения. Солдаты Республики Беларусь, не надевайте форму России. Это преступление, и вы останетесь неопознанными солдатами", – заверил рэпер.

Потап подчеркнул, что в Украине нет нацистов – народ защищает свою землю.

"Оккупантов ждет только смерть и наказание", – предупредил он.

Рэпер призвал проводить митинги у посольств Республики Беларусь тех, кто живет за границей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Война России против Украины. Главное (обновляется)