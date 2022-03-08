"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала

Узерли до сих пор не высказала поддержку Украине Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Фото актрисы разместили на обложке издания за март – апрель 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

В комментариях подписчики возмутились, что этот пост был опубликован во время войны России против Украины и что Узерли не прекратила сотрудничество со страной-агрессором.

"Ой-ой-ой, играла украинку, а в итоге в русском журнале. Ну-ну", – прокомментировала подписчица n.ann_life.

"Еще и в это время", – добавила marinasumbuka_.

"Деньги не пахнут. Ну, по крайней мере, она так думает", – отметила el_cool_ish.

"Вот это стыд! Я так ее любила! Но, по-видимому, деньги важнее, чем жизни людей", – заявила olenka_sydor.