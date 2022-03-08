Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
Новости

"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала

Узерли до сих пор не высказала поддержку Украине
Узерли до сих пор не высказала поддержку Украине
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

38-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли 8 февраля разместила в Instagram снимки, сделанные для российского издания Hello.

Фото актрисы разместили на обложке издания за март – апрель 2022 года.

В комментариях подписчики возмутились, что этот пост был опубликован во время войны России против Украины и что Узерли не прекратила сотрудничество со страной-агрессором.

"Ой-ой-ой, играла украинку, а в итоге в русском журнале. Ну-ну", – прокомментировала подписчица n.ann_life.

"Еще и в это время", – добавила marinasumbuka_.

"Деньги не пахнут. Ну, по крайней мере, она так думает", – отметила el_cool_ish.

"Вот это стыд! Я так ее любила! Но, по-видимому, деньги важнее, чем жизни людей", – заявила olenka_sydor.

Контекст:

Мерьем Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011). Хюррем (Роксолана) по происхождению была украинкой. Ее звали Анастасией (Александрой) Лисовской.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, агрессия, геноцид, вторжение, жертвы, сериал, война России против Украины, Мерьем Узерли, Великолепный век, актриса, украинки
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