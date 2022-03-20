Данилов о вероятности нападения войск Беларуси на Украину: Если они хотят возвращаться в черных мешках "грузом 200", мы им это обеспечим

"Если у них есть желание возвращаться в черных пластиковых мешках "грузом 200", мы им это обеспечим, как обеспечили уже 14 тыс. россиян, которых не хочет забирать российское руководство с нашей территории. К сожалению, их руки-ноги-головы валяются по всей территории нашей страны, где были бои", – сказал он.
По словам Данилова, белорусских военных в случае участия в боевых действиях против Украины ждет то же самое, что и российских.
"Мы бы очень хотели предупредить белорусских военных, женщин, которые на сегодня имеют большое желание их сюда отправить, чтобы они этого не делали. Несмотря на то, что с белорусской стороны на сегодня идет это российское нашествие, мы сдерживаем себя, чтобы не давать ответ. Но если хоть один сапог белорусского солдата пересечет нашу границу, он будет уничтожен... [Президент РФ Владимир] Путин принуждает [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко принять такое решение, но Лукашенко, как умный человек, понимает, чем это может закончиться. Это будет крахом для Беларуси. Им это точно не нужно. Белорусскому народу – так точно", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное
Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.
Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". С 15 марта, по данным СМИ, на белорусской железной дороге началась новая волна диверсий.