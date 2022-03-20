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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полякова – белорусам: Пусть сын Лукашенко воюет! Почему он должен наслаждаться наворованными деньгами, а вы – идти погибать? За что? За кого?

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Полякова: Белорусские матери и жены, делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле
Полякова: Белорусские матери и жены, делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 20 марта, после того как Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины, призвала белорусов не выполнять преступные приказы "стареющих вурдалаков" – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Свое обращение она разместила в Instagram.

"Хочу предотвратить неминуемую беду. В течение ближайших двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ. Народ бросают в кровавую бойню! Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет! Они нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин вообще для этой войны! Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко, за этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных? То не ваша война!" – заявила Полякова.

Она призвала военнослужащих Беларуси отказаться воевать в Украине.

"Пусть Коля Лукашенко воюет, пусть воюет его сын! Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать? За что? За кого? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантам. Не становитесь ими и теперь", – подытожила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, война России против Украины, Оля Полякова
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