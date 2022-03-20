Полякова – белорусам: Пусть сын Лукашенко воюет! Почему он должен наслаждаться наворованными деньгами, а вы – идти погибать? За что? За кого?

"Хочу предотвратить неминуемую беду. В течение ближайших двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ. Народ бросают в кровавую бойню! Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет! Они нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин вообще для этой войны! Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко, за этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных? То не ваша война!" – заявила Полякова.

Она призвала военнослужащих Беларуси отказаться воевать в Украине.

"Пусть Коля Лукашенко воюет, пусть воюет его сын! Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать? За что? За кого? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантам. Не становитесь ими и теперь", – подытожила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Война России против Украины. Главное (обновляется)