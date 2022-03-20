Минздрав Украины запретил продавать и применять лекарства из Беларуси

Приказ вынесен в связи с вторжением России и введением в Украине военного положения, а также из-за содействия Беларуси российским оккупантам.

В Минздраве Украины отметили, что "применение на территории Украины 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь".

"Лекарственные средства, указанные в перечне, которые уже ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности", – объяснил в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, "производили генерики, то есть неоригинальные препараты".

"Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами", – заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

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