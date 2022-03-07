Минздрав призвал фармацевтов, уехавших на запад Украины, выйти на работу в аптеках этих регионов

В Минздраве напомнили, что теперь в аптеках могут работать студенты-фармацевты старших курсов Фото: depositphotos.com

"Министерство здравоохранения Украины обращается к фармацевтическим работникам, которые из-за военной агрессии РФ против Украины были вынуждены выехать на запад Украины. Призываем вас обратиться в аптечные заведения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения. Это ваш вклад в победу над агрессором!" – заявили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что теперь, согласно приказу ведомства, в аптеках также смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.