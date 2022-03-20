От системы SWIFT отключили три банка Беларуси – СМИ

"Банк развития Беларуси", "Белагропромбанк" и банк "Дабрабыт" официально отключены от системы SWIFT. Эти банки попали под санкции ЕС", – говорится в сообщении.

Журналисты, в частности, пишут, что с 20 марта в Евросоюзе перестали обслуживать банковские карты "Белагропромбанка".

Причина санкционных мер в отношении банков Беларуси не указана, но отключить Беларусь от SWIFT Европарламент решил еще 1 марта в связи с войной России против Украины. Беларусь в этом конфликте способствует российской агрессии.

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля от SWIFT уже отключили ряд российских банков.

SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.

Отключение от SWIFT – не единственная финансовая санкция против РФ, введенная за агрессию против Украины. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.