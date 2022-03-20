"Мы каждый день под ракетами, а ты делаешь рекламу для России? Позор тебе". Узерли возмутила сеть продолжением работы в РФ

Актриса обнародовала два своих снимка без подписи, обозначив только название журнала и команду, которая работала с ней во время съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Россия убивает украинских детей! Остановите войну!" – прокомментировала подписчица shelenkoolka.

"Когда весь мир поддерживает Украину, когда мы каждый день под баллистическими ракетами, ты делаешь рекламу для России? Позор тебе", – заявила vicik88.

Война России против Украины. Главное (обновляется)