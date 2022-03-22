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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский подполковник попал в плен. На нем были трусы и носки с пометками ВСУ

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Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ
Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ
Фото: Ярослав Галас / Facebook

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен российского полковника Александра Кошеля. Об этом 22 марта в Facebook написал военнослужащий подразделения Ярослав Галас.

"Сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы на его освобождение. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место. Во время личного досмотра бойцы 128-й бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с пометками "Вооруженные силы Украины". Красочное доказательство, что штабисты росармии признают: даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной "второй армии мира", – отметил Галас.

По его словам, Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько.

"Сам Зусько родом из Украины – из небольшого села Ветлы Камень-Каширского района Волынской области. Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно. 58-я армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита ВСУ. После этого Зусько неформально окрестили самым бездарным русским генералом", – сообщил Галас.

Он добавил, что Кошель дает показания украинским контрразведчикам.

https://www.facebook.com/slavik.galas/posts/10216904393240332

Контекст:

В Украине в плену находятся 562 российских военных, сообщила 19 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Когда мне говорят: давайте не будем обмениваться до конца войны – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи этих пленных", – отметила она.

Теги: Россия, Украина, авиация, Вооруженные силы Украины, плен, ВСУ, война России против Украины, Ярослав Галас, трусы, русские
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