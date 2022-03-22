"Русские сдаются! С техникой". Оккупант сдал танк за вознаграждение украинским военным

"Русские сдаются! С техникой. Российский солдат сдал нам танк за вознаграждение! Как это происходило? Уже несколько недель в Нацполиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику", – пояснил он.

По словам Андрусива, несколько дней назад позвонил мужчина по имени Миша, информацию о нем передали в Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ему указали место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные убежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", – рассказал Андрусив.

Он добавил, что солдат получит $10 тыс. после окончания войны и возможность подать документы на получение украинского гражданства.

"До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так что "русские сдаются". Еще и с техникой", – подчеркнул исполнительный директор Украинского института будущего.