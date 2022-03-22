ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русские сдаются! С техникой". Оккупант сдал танк за вознаграждение украинским военным

Андрусив: Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная
Андрусив: Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная
Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Российский солдат по имени Миша сдался в плен украинской армии вместе с танком. Об этом 22 марта в Facebook сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Русские сдаются! С техникой. Российский солдат сдал нам танк за вознаграждение! Как это происходило? Уже несколько недель в Нацполиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику", – пояснил он.

По словам Андрусива, несколько дней назад позвонил мужчина по имени Миша, информацию о нем передали в Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ему указали место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные убежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", – рассказал Андрусив.

Он добавил, что солдат получит $10 тыс. после окончания войны и возможность подать документы на получение украинского гражданства.

"До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так что "русские сдаются". Еще и с техникой", – подчеркнул исполнительный директор Украинского института будущего.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159897910679146

Контекст:

В Украине в плену находятся 562 российских военных, сообщила 19 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Когда мне говорят: давайте не будем обмениваться до конца войны – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи этих пленных", – отметила она.

Теги: Россия, Украина, пленные, война России против Украины, Нацполиция, Виктор Андрусив, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (53358)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (29672)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (26388)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (24503)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16178)
6
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15505)
7
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (14422)
8
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом (10654)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS