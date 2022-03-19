Военнопленных российских оккупантов в Украине 562, их будут тысячи – Верещук

"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. [...] Они находятся в [украинских воинских] частях. И этому есть тоже законодательная основа. К ним есть доступ Красного Креста – мы сразу обеспечили это. Мы отправляем в Красный Крест специальные карты на каждого из них. Мы все делаем в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказала она.
По словам вице-премьера, Россия ведет себя по отношении к пленным иначе.
"РФ до сих пор не дала ответа, сколько пленных у них, и Красный Крест не влияет на это. Ужасная ситуация, когда международное право бессильно перед страной, не соблюдающей нормы и правила войны", – заявила Верещук.
Она отметила, что российские пленные содержатся за счет государственного бюджета.
"Когда мне говорят: давайте не будем обмениваться до конца войны – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи этих пленных. Кстати, проводили опрос. И пленные говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А это тоже обязательная форма – согласие на обмен. И теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, отправившую их убивать украинских женщин и детей", – объяснила Верещук.
По ее данным, Россия удерживает около 270 украинских военных, попавших в плен после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. Из них 92 – захваченные на острове Змеиный.
Война России против Украины. Главное
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Известно о минимум двух состоявшихся обменах пленными. Так, 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.