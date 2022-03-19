Военнопленных российских оккупантов в Украине 562, их будут тысячи – Верещук

"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. [...] Они находятся в [украинских воинских] частях. И этому есть тоже законодательная основа. К ним есть доступ Красного Креста – мы сразу обеспечили это. Мы отправляем в Красный Крест специальные карты на каждого из них. Мы все делаем в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказала она.

По словам вице-премьера, Россия ведет себя по отношении к пленным иначе.

"РФ до сих пор не дала ответа, сколько пленных у них, и Красный Крест не влияет на это. Ужасная ситуация, когда международное право бессильно перед страной, не соблюдающей нормы и правила войны", – заявила Верещук.

Она отметила, что российские пленные содержатся за счет государственного бюджета.

"Когда мне говорят: давайте не будем обмениваться до конца войны – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи этих пленных. Кстати, проводили опрос. И пленные говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А это тоже обязательная форма – согласие на обмен. И теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, отправившую их убивать украинских женщин и детей", – объяснила Верещук.

По ее данным, Россия удерживает около 270 украинских военных, попавших в плен после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. Из них 92 – захваченные на острове Змеиный.

Война России против Украины. Главное