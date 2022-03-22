ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все, кто сейчас слово скажет против украинской власти, – знать вас не хочу". Жадан публично выступил в поддержку Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Суки русские, давайте убирайтесь
Жадан: Суки русские, давайте убирайтесь
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] Facebook

Украинский писатель и поэт Сергей Жадан 21 марта в Facebook выступил в поддержку украинского президента Владимира Зеленского, который накануне в интервью Общественному заявил, что Украина не может выполнить ультиматум страны-агрессора РФ.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент – мы не сможем этого сделать", – сказал 21 марта глава государства.

"Мой президент. Суки русские, так и есть: вы войдете в город только в одном случае – когда здесь не останется нас. А нас здесь очень много. И мы вас ненавидим. Ваших ракет не хватит на наш гнев. Вас вообще ни на что не хватит, давайте убирайтесь – у нас впереди посевная, ваш металлолом мешает", – прокомментировал слова Зеленского Жадан.

Обращаясь к критикующим украинскую власть своим подписчикам, писатель предупредил, чтобы они "переживали за Украину из Аргентины".

"Значит так, все, кто сейчас слово скажет против украинской власти, – к чертовой матери, всех удаляю. Малороссы, ненавижу, просто отпишитесь от этой страницы, знать вас не хочу", – написал Жадан.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/540878537394501

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 марта группа "Жадан і Собаки", фронтменом которой является Сергей Жадан, заявила, что удалила из сети политическую песню "Вова", премьера которой состоялась осенью 2020 года.

Первый куплет песни начинался со слов: "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Музыканты подчеркивали, что все совпадения имен и геолокаций являются случайными, но слушатели подразумевали, что речь идет об украинском президенте Владимире Зеленском.

Артисты после удаления песни объявили о поддержке Зеленскому.

Теги: Сергей Жадан, Владимир Зеленский, война России против Украины, писатель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (53832)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (29955)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (26627)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (24690)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16282)
6
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15540)
7
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (15088)
8
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (11391)
 
 
 
 