"Все, кто сейчас слово скажет против украинской власти, – знать вас не хочу". Жадан публично выступил в поддержку Зеленского

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент – мы не сможем этого сделать", – сказал 21 марта глава государства.

"Мой президент. Суки русские, так и есть: вы войдете в город только в одном случае – когда здесь не останется нас. А нас здесь очень много. И мы вас ненавидим. Ваших ракет не хватит на наш гнев. Вас вообще ни на что не хватит, давайте убирайтесь – у нас впереди посевная, ваш металлолом мешает", – прокомментировал слова Зеленского Жадан.

Обращаясь к критикующим украинскую власть своим подписчикам, писатель предупредил, чтобы они "переживали за Украину из Аргентины".

"Значит так, все, кто сейчас слово скажет против украинской власти, – к чертовой матери, всех удаляю. Малороссы, ненавижу, просто отпишитесь от этой страницы, знать вас не хочу", – написал Жадан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)