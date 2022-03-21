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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ультиматум РФ будет выполнен, только если нас всех уничтожат

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Зеленский отметил, что жители оккупированных Россией городов на юге Украины уже продемонстрировали свое негативное отношение к россиянам
Зеленский отметил, что жители оккупированных Россией городов на юге Украины уже продемонстрировали свое негативное отношение к россиянам
Фото: ЕРА

Власти Украины не согласятся на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает Россия. Об этом в интервью Общественному заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты – выполняйте, и тогда мы закончим войну" – это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинский народ также не согласится с требованиями российских оккупантов.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент – мы не сможем этого сделать", – сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что жители оккупированных Россией городов на юге Украины уже продемонстрировали свое негативное отношение к россиянам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным турецких властей, президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого использования русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

Теги: Россия, Украина, переговоры, ультиматум, Владимир Зеленский, война России против Украины
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