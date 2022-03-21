Зеленский: Ультиматум РФ будет выполнен, только если нас всех уничтожат

Зеленский отметил, что жители оккупированных Россией городов на юге Украины уже продемонстрировали свое негативное отношение к россиянам Фото: ЕРА

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты – выполняйте, и тогда мы закончим войну" – это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинский народ также не согласится с требованиями российских оккупантов.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент – мы не сможем этого сделать", – сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что жители оккупированных Россией городов на юге Украины уже продемонстрировали свое негативное отношение к россиянам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)