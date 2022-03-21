"Восемь страниц бреда". Украина отвергла ультиматум российских военных о сдаче Мариуполя

С начала масштабного вторжения в Мариуполе погибли не менее 2 тыс. жителей Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Там восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", – сказала она.

Вице-премьер Украины подчеркнула, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

"Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на восемь страниц писем – откройте просто [гуманитарный] коридор". Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества", – объяснила Верещук.

Она также назвала терроризмом действия российских оккупантов по насильственному вывозу людей (в том числе детей) в РФ.

Война России против Украины. Главное