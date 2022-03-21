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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Восемь страниц бреда". Украина отвергла ультиматум российских военных о сдаче Мариуполя

С начала масштабного вторжения в Мариуполе погибли не менее 2 тыс. жителей
С начала масштабного вторжения в Мариуполе погибли не менее 2 тыс. жителей
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Минобороны России выдвинуло Украине ультиматум с требованием вывести военных без оружия из осажденного оккупантами Мариуполя в обмен на работу гуманитарных коридоров. Об этом 20 марта сообщили "РИА Новости", информацию подтвердила "Украинской правде" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Там восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", – сказала она.

Вице-премьер Украины подчеркнула, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

"Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на восемь страниц писем – откройте просто [гуманитарный] коридор". Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества", – объяснила Верещук.

Она также назвала терроризмом действия российских оккупантов по насильственному вывозу людей (в том числе детей) в РФ.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный россиянами Крым.

Теги: Россия, ООН, терроризм, война, военные, оккупация, Мариуполь, агрессия, эвакуация, гуманитарный коридор, ультиматум, Ирина Верещук, обстрелы, война России против Украины, минобороны РФ, вице-премьер, Международный комитет Красного Креста
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