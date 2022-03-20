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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азов" показал, как проводит рейд в Мариуполе

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Бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения
Бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения
Фото: EPA

Полк "Азов", который сейчас обороняет Мариуполь Донецкой области, опубликовал в Telegram 20 марта видео рейда в городе.

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что бомбы в городе падают каждые 10 минут.

"Кроме танков, артиллерии, сегодня четыре больших десантных корабля Российской Федерации вели не виданный до сих пор миром обстрел украинского Мариуполя. Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным, сегодня азовцами уничтожены четыре танка, БТРы и много ордынской пехоты. Ребята мужественно защищают Украину!" – сказал он.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Мариуполь, полк Азов, война России против Украины
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