Замкомандира "Азова" Калина: Сегодня 25-й день обороны Мариуполя. Бомбы падают каждые 10 минут

Святослав Паламар: Только по подтвержденным данным, сегодня азовцами уничтожены четыре танка, БТРы и много ордынской пехоты Скриншот: Національний Корпус / YouTube

"Слава Украине! Сегодня 25-й день обороны Мариуполя. 20 дней блокады города. Бомбы падают каждые 10 минут. Кроме танков, артиллерии, сегодня четыре больших десантных корабля Российской Федерации вели не виданный до сих пор миром обстрел украинского Мариуполя. Офицеры, сержанты, солдаты продолжают борьбу. И только по подтвержденным данным, сегодня азовцами уничтожены четыре танка, БТРы и много ордынской пехоты. Ребята мужественно защищают Украину! Уничтожают спецназовцев, уничтожают предателей, которых мобилизовали и бросают как пушечное мясо", – заявил он.

Азовец подчеркнул, что российские войска не интересуются судьбой своих взятых в плен коллег.

"Плевать они хотели на своих пленных. Плевать они хотели на своих убитых. Плевать они хотели на гражданское население Украины. Они – варвары XXI века! Без совести и чести! Мы верим в победу Украины! Верим, что небо в Мариуполе будет закрыто. Азовское море снова будет наше!" – резюмировал Калина.

Война России против Украины. Главное