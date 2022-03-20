Оккупанты насильно вывозят мариупольцев в РФ. У них отнимают украинские паспорта и обязывают находиться в России не менее двух лет

На 8.00 20 марта есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага.

"У людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

Днем ранее горсовет сообщал, что за последнюю неделю в РФ было вывезено несколько тысяч мариупольцев.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что из крупнейшего укрытия в спорткомплексе "Терраспорт" россияне принудительно депортировали украинских граждан в Россию.

"Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск. Там после фильтрационных мероприятий мариупольцев лишили паспортов Украины, перевезли в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправили по разным экономически депрессивным городам России. Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его покинуть в течение не менее двух лет с обязательством трудоустройства на указанное место работы", – написал он.