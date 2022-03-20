Оккупанты насильно вывозят мариупольцев в РФ. У них отнимают украинские паспорта и обязывают находиться в России не менее двух лет

На 8.00 20 марта есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага.
"У людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", – говорится в сообщении.
Днем ранее горсовет сообщал, что за последнюю неделю в РФ было вывезено несколько тысяч мариупольцев.
Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что из крупнейшего укрытия в спорткомплексе "Терраспорт" россияне принудительно депортировали украинских граждан в Россию.
"Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск. Там после фильтрационных мероприятий мариупольцев лишили паспортов Украины, перевезли в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправили по разным экономически депрессивным городам России. Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его покинуть в течение не менее двух лет с обязательством трудоустройства на указанное место работы", – написал он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.