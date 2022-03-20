ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты насильно вывозят мариупольцев в РФ. У них отнимают украинские паспорта и обязывают находиться в России не менее двух лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ежедневно бомбят Мариуполь с самого начала войны
Оккупанты ежедневно бомбят Мариуполь с самого начала войны
Фото: Петро Андрющенко / Facebook

Российские оккупанты насильно вынуждают жителей Мариуполя Донецкой области выезжать в Россию или на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщил горсовет Мариуполя в Telegram.

На 8.00 20 марта есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага.

"У людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", – говорится в сообщении.

Днем ранее горсовет сообщал, что за последнюю неделю в РФ было вывезено несколько тысяч мариупольцев.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что из крупнейшего укрытия в спорткомплексе "Терраспорт" россияне принудительно депортировали украинских граждан в Россию.

"Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск. Там после фильтрационных мероприятий мариупольцев лишили паспортов Украины, перевезли в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправили по разным экономически депрессивным городам России. Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его покинуть в течение не менее двух лет с обязательством трудоустройства на указанное место работы", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508764314099656&id=100048982762482

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, депортация, война России против Украины, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (81173)
2
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (45124)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (30655)
4
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (25019)
5
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (24849)
6
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (21312)
7
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы (13237)
8
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве (11096)
 
 
 
 