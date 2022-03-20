Советник мэра Мариуполя подтвердил информацию Гордона о фильтрационных лагерях для украинских беженцев в РФ

"Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.
По словам Андрющенко, 18 марта власти Мариуполя получили подтверждение информации о принудительном вывозе в Россию нескольких тысяч украинцев из укрытия, находившегося в спорткомплексе "Терраспорт".
"Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" россияне вывезли в Новоазовск. После фильтрационных мероприятий у мариупольцев отобрали паспорта Украины, перевезли в Таганрог и оттуда на железной дороге отправили в разные экономически депрессивные регионы РФ. Нашим людям выдали бумажки, которые обязывают их находиться в определенном месте. Фактически без права покинуть его минимум два года и с обязательством трудоустройства на указанное место работы", – рассказал советник.
Он добавил, что такое отношение к украинцам – "полная калька гастарбайтеров нацистов времен Второй мировой войны".
Таким образом, Андрющенко подтвердил информацию, которую 18 марта озвучил основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон.
Журналист, в частности, заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.
"Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях", – сказал он.
По данным основателя издания "ГОРДОН", эти лагеря "созданы точь-в-точь как "знаменитые" лагеря НКВД в советское время".
"У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.
Он призвал украинцев не выходить по гуманитарным коридорам на территорию России.