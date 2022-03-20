Советник мэра Мариуполя подтвердил информацию Гордона о фильтрационных лагерях для украинских беженцев в РФ

"Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

По словам Андрющенко, 18 марта власти Мариуполя получили подтверждение информации о принудительном вывозе в Россию нескольких тысяч украинцев из укрытия, находившегося в спорткомплексе "Терраспорт".

"Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" россияне вывезли в Новоазовск. После фильтрационных мероприятий у мариупольцев отобрали паспорта Украины, перевезли в Таганрог и оттуда на железной дороге отправили в разные экономически депрессивные регионы РФ. Нашим людям выдали бумажки, которые обязывают их находиться в определенном месте. Фактически без права покинуть его минимум два года и с обязательством трудоустройства на указанное место работы", – рассказал советник.

Он добавил, что такое отношение к украинцам – "полная калька гастарбайтеров нацистов времен Второй мировой войны".