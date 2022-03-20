В "Фельдман Экопарке" под Харьковом оккупанты убили девять оленей, часть животных сбежала

"У нас снова грустные новости. В результате вчерашнего обстрела "Фельдман Экопарка" были разрушены вольеры с благородными оленями. Девять животных погибли от осколков. 20 оленей убежали, сейчас они находятся в лесу недалеко от экопарка", – говорится в сообщении.
Любители животных отметили, что "эти животные вполне могут прокормить себя и выжить в природных условиях".
"Мы обращаемся с большой просьбой к охотникам. Не стреляйте, пожалуйста, в этих животных. Они привыкли к людям и могут подпускать их к себе достаточно близко. Но в нынешних тяжелейших условиях мы все должны оставаться людьми, помогать друг другу, относиться с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Дайте нашим оленям выжить. Тем более что сезон охоты сейчас закрыт", – обратились в экопарке.
Война России против Украины. Главное
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка. народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.