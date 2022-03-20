В "Фельдман Экопарке" под Харьковом оккупанты убили девять оленей, часть животных сбежала

Сбежавшие олени могут прокормить себя сами, отметили в экопарке Фото: Фельдман Экопарк / Facebook

"У нас снова грустные новости. В результате вчерашнего обстрела "Фельдман Экопарка" были разрушены вольеры с благородными оленями. Девять животных погибли от осколков. 20 оленей убежали, сейчас они находятся в лесу недалеко от экопарка", – говорится в сообщении.

Любители животных отметили, что "эти животные вполне могут прокормить себя и выжить в природных условиях".

"Мы обращаемся с большой просьбой к охотникам. Не стреляйте, пожалуйста, в этих животных. Они привыкли к людям и могут подпускать их к себе достаточно близко. Но в нынешних тяжелейших условиях мы все должны оставаться людьми, помогать друг другу, относиться с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Дайте нашим оленям выжить. Тем более что сезон охоты сейчас закрыт", – обратились в экопарке.

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