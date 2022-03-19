Гордон: Украинцы, которые выходят по российским гуманитарным коридорам, оказываются в фильтрационных лагерях

"Я хочу обратиться сейчас к украинцам, которые находятся на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, и к украинцам, которые находятся сейчас в блокаде. Существует два вида гуманитарных коридоров. Одни гуманитарные коридоры организованы властями Украины. Другие – властями России. По нашей информации, украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях", – сказал он.

По данным основателя издания "ГОРДОН", эти лагеря "созданы точь-в-точь как "знаменитые" лагеря НКВД в советское время".

"У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.

Он призвал украинцев не выходить по гуманитарным коридорам на территорию России.

"Не делайте этого, пожалуйста! Потому что, в частности, в Таганроге Ростовской области фильтрационный лагерь уже полон. Там огромное количество украинцев. И дальнейшая их судьба неизвестна", – подчеркнул Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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