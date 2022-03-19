Гордон: Украинцы, которые выходят по российским гуманитарным коридорам, оказываются в фильтрационных лагерях

"Я хочу обратиться сейчас к украинцам, которые находятся на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, и к украинцам, которые находятся сейчас в блокаде. Существует два вида гуманитарных коридоров. Одни гуманитарные коридоры организованы властями Украины. Другие – властями России. По нашей информации, украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях", – сказал он.
По данным основателя издания "ГОРДОН", эти лагеря "созданы точь-в-точь как "знаменитые" лагеря НКВД в советское время".
"У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.
Он призвал украинцев не выходить по гуманитарным коридорам на территорию России.
"Не делайте этого, пожалуйста! Потому что, в частности, в Таганроге Ростовской области фильтрационный лагерь уже полон. Там огромное количество украинцев. И дальнейшая их судьба неизвестна", – подчеркнул Гордон.
Война России против Украины. Главное
Ежедневно для жителей населенных пунктов, расположенных на прифронтовых территориях, украинские власти организовывают около 10 гуманитарных коридоров. Российские оккупанты срывают большинство эвакуационных мероприятий, параллельно пытаясь организовать выход украинцев на российскую территорию.
По данным ООН, из-за вторжения РФ свое жилье покинули почти 10 млн украинцев.