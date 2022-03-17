Гордон: Если Путин захватит Украину, он пойдет на страны Балтии, Польшу и Молдову

"Сегодня Украина противостоит России, и это и есть рубеж свободного западного цивилизованного мира. Потому что если Путин захватит Украину, не дай бог, ну дальше он пойдет… У него будут зубы в крови. Он будет опьянен. Он пойдет и на страны Балтии, и на Польшу, и на Молдову, и куда угодно. Поэтому сегодня черта, за которую нельзя переступать: или Украина с помощью западного мира даст по зубам Путину, или Путин даст по зубам Западу. Другого разговора сегодня нет", – заявил журналист.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью CNN Turk 12 марта пояснял, что Европа и НАТО поддерживают Украину, но и "пытаются предотвратить большую войну". Он выразил опасение, что президент России Владимир Путин может "расширить свою военную деятельность" и атаковать страну НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 13 марта, что следующей страной, которую после Украины захочет атаковать Путин, может стать Литва. Он ссылался на данные украинской разведки. Война России против Украины. Главное (обновляется) ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube