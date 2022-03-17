Гордон: Если Путин захватит Украину, он пойдет на страны Балтии, Польшу и Молдову

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью CNN Turk 12 марта пояснял, что Европа и НАТО поддерживают Украину, но и "пытаются предотвратить большую войну". Он выразил опасение, что президент России Владимир Путин может "расширить свою военную деятельность" и атаковать страну НАТО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 13 марта, что следующей страной, которую после Украины захочет атаковать Путин, может стать Литва. Он ссылался на данные украинской разведки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российский телепропагандист Владимир Соловьев неоднократно говорил, что российские войска, вторгшиеся в Украину, могут продолжить военные действия на территории других западных государств. "Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, – подумайте 300 раз! Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации", – заявлял он в марте, уже после начала вторжения российских войск в Украину.