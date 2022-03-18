Гордон рассказал, что будет с Украиной после войны

"Что будет с Украиной после войны? После войны у Украины будет прекрасная жизнь. Мы отстроим разрушенные наши города, мы залижем свои раны. Мы станем сильнее, красивее, лучше. Но мы никогда не забудем то, что с нами попытался сделать этот Гитлер по фамилии Путин", – заявил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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