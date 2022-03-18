Гордон рассказал, что будет с Украиной после войны

"Что будет с Украиной после войны? После войны у Украины будет прекрасная жизнь. Мы отстроим разрушенные наши города, мы залижем свои раны. Мы станем сильнее, красивее, лучше. Но мы никогда не забудем то, что с нами попытался сделать этот Гитлер по фамилии Путин", – заявил журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Разрушения есть во многих городах, только в осажденном Мариуполе около 80% жилого фонда непригодно для проживания, в Харькове разрушено около 600 жилых домов. По оценке ООН, в результате российской агрессии в Украине погибли сотни мирных людей, но реальные цифры могут быть в разы выше.