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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон рассказал, что будет с Украиной после войны

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Гордон: Мы станем сильнее, красивее, лучше
Гордон: Мы станем сильнее, красивее, лучше
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

После завершения войны, которую объявил Украине президент РФ Владимир Путин, Украинское государство станет сильнее. Об этом основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сказал 16 марта в эфире литовского телерадиовещателя LRT, отвечая на вопрос ведущего.

"Что будет с Украиной после войны? После войны у Украины будет прекрасная жизнь. Мы отстроим разрушенные наши города, мы залижем свои раны. Мы станем сильнее, красивее, лучше. Но мы никогда не забудем то, что с нами попытался сделать этот Гитлер по фамилии Путин", – заявил журналист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Разрушения есть во многих городах, только в осажденном Мариуполе около 80% жилого фонда непригодно для проживания, в Харькове разрушено около 600 жилых домов. По оценке ООН, в результате российской агрессии в Украине погибли сотни мирных людей, но реальные цифры могут быть в разы выше.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, война России против Украины
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