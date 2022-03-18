Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады – Синегубов

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram 18 марта.
О похищении Терещенко Синегубов информировал накануне. По его данным, российский оккупанты выкрали поселкового голову просто из рабочего кабинета и удерживали в помещении местного отделения полиции.
"Российские оккупанты отпустили поселкового главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", – написал Синегубов сегодня.
Других деталей, касающихся освобождения Терещенко, он не приводил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова. В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.