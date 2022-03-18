Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады – Синегубов

Терещенко (на фото) находится в больнице, сказал Синегубов Фото: vlb-gromada.gov.ua

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram 18 марта.

О похищении Терещенко Синегубов информировал накануне. По его данным, российский оккупанты выкрали поселкового голову просто из рабочего кабинета и удерживали в помещении местного отделения полиции.

"Российские оккупанты отпустили поселкового главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", – написал Синегубов сегодня.

Других деталей, касающихся освобождения Терещенко, он не приводил.

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