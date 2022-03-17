Оккупанты разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны в Харьковской области

Он отметил, что сегодня в небе над Изюмом летают только квадрокоптеры, потому что вчера ВСУ сбили над городом два самолета и один вертолет российских оккупантов.

"Теперь враги стремительно теряют превосходство в воздухе, но посмотрите, что эти варвары успели сделать с нашим городом.

Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кременце. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки.

Фашисты! Не забудем! Не простим!" – написал Стрельник.

Он опубликовал видео с дрона российского Telegram-канала Mash, на котором видно мемориал.

Гора Кременец – комплексная памятка природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.