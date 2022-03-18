РФ обстреляла поселок Казачья Лопань кассетными бомбами, по меньшей мере шесть человек погибли

По его словам, в результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, данные о раненых уточняются.
"Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка", – сообщил Задоренко.
Он отметил, что объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.
Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией 2008 года.
"Все это свидетельствует об умышленном циничном провоцировании кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что казачане – умные думающие люди, не поддающиеся враждебной пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир" – только боль, страдания, ненависть и разруха", – написал Задоренко.
Он также отметил, что Казачелопанский, Проходовский, Русско-Лозовский старостаты находятся под контролем врага, там нет электроэнергии и почти нет связи, поэтому получить больше информации он пока не может.
"Также поступили уточненные данные последствий бомбардировки поселка Слатино. Там погибли как минимум четыре человека, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницу, получили повреждения гражданские объекты, в том числе здание Слатинского лицея", – написал Задоренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова. В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.