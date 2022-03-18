РФ обстреляла поселок Казачья Лопань кассетными бомбами, по меньшей мере шесть человек погибли

По его словам, в результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, данные о раненых уточняются.

"Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка", – сообщил Задоренко.

Он отметил, что объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.

Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией 2008 года.

"Все это свидетельствует об умышленном циничном провоцировании кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что казачане – умные думающие люди, не поддающиеся враждебной пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир" – только боль, страдания, ненависть и разруха", – написал Задоренко.

Он также отметил, что Казачелопанский, Проходовский, Русско-Лозовский старостаты находятся под контролем врага, там нет электроэнергии и почти нет связи, поэтому получить больше информации он пока не может.

"Также поступили уточненные данные последствий бомбардировки поселка Слатино. Там погибли как минимум четыре человека, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницу, получили повреждения гражданские объекты, в том числе здание Слатинского лицея", – написал Задоренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)