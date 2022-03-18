  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио

"Моя собственная маленькая внутренняя война за независимость вылилась этой песней. Это важно для каждого человека – в какой-то момент стать отдельной единицей, найти себя, узнать себя, быть собой. Иногда эта свобода не дается даром, – анонсировала композицию артистка. – Страна – это тоже живой организм. И имея такую сложную историю, такой тернистый путь, Украина вместо встать на колени всегда выбирала идти по дороге воина. Наши язык, культура, традиции – как живой щит. И у меня есть роскошь сегодня писать и творить на украинском".

Новая песня – первая композиция артистки после четырехлетней паузы.

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Видео: Марiя Яремчук/ YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)