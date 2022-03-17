  "Русский военный корабль, иди на х...й". Дуэт TamerlanAlena записал повстанческую песню. Видео

TamerlanAlena: Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви к родной Украине Фото: tamerlan_alena / Instagram

Над аранжировкой песни работал украинский саунд-продюсер и аранжировщик Andi Vax.

"Эта песня льется из наших сердец, из души. Она о любви к родной Украине. Сейчас нам всем очень сложно и больно, но важно держать строй и несокрушимую веру в победу. Мы гордимся тем, что мы, украинцы, – сильнейшая нация во всем мире. Мы выдержим и совсем скоро отпразднуем победу", – говорится в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

В одном из куплетов звучит фраза "русский военный корабль, иди на х...й", сказанная 24 февраля украинскими пограничниками на острове Змеиный в адрес экипажа военного корабля оккупантов.

В качестве видеоряда музыканты использовали военную документальную хронику, снятую в Украине после нападения РФ.

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Видео: TamerlanAlena / YouTube



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