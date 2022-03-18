Гордон: Надо наложить эмбарго на поставки нефти и газа из России, она должна быть нищей

Уже введенные мировыми лидерами санкции против России журналист назвал беспрецедентными.

"Третья мировая война уже идет. Я искренне благодарен Западу – США, Великобритании, прежде всего этим странам, Польше, странам Балтии, другим европейским странам за такую решительную позицию по отношению к агрессору. Признаемся: ни мы, ни они – имею в виду Путина и Россию – не ожидали, что Запад пойдет на такие беспрецедентные санкции. Запад пошел на них", – подчеркнул он.

Гордон также заявил, что только закрытие неба и полное уничтожение российской экономики заставят российских оккупантов уйти из Украины.

"Но на сегодняшний день, я считаю, необходимо закрыть небо над Украиной. Необходимо добить российскую экономику. Добить! И прекратить вообще даже думать, что можно сохранить какие-то отношения. Не надо считать на калькуляторе. Надо наложить полное эмбарго на поставки российской нефти и газа. Где Россия имеет хоть копейку, хоть цент от торговли – прекратить все возможности. Они должны быть нищими. Они должны понять, что у них нет никакого другого пути, кроме как уйти из Украины!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное