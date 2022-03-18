ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Надо наложить эмбарго на поставки нефти и газа из России, она должна быть нищей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уже введенные мировыми лидерами санкции против РФ журналист назвал беспрецедентными
Уже введенные мировыми лидерами санкции против РФ журналист назвал беспрецедентными
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Страны Запада должны настолько усилить санкционное давление на Россию, чтобы она добровольно освободила территорию Украины от своих войск. Об этом основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сказал 16 марта в эфире литовского телеканала LRT.

Уже введенные мировыми лидерами санкции против России журналист назвал беспрецедентными.

"Третья мировая война уже идет. Я искренне благодарен Западу – США, Великобритании, прежде всего этим странам, Польше, странам Балтии, другим европейским странам за такую решительную позицию по отношению к агрессору. Признаемся: ни мы, ни они – имею в виду Путина и Россию – не ожидали, что Запад пойдет на такие беспрецедентные санкции. Запад пошел на них", – подчеркнул он.

Гордон также заявил, что только закрытие неба и полное уничтожение российской экономики заставят российских оккупантов уйти из Украины.

"Но на сегодняшний день, я считаю, необходимо закрыть небо над Украиной. Необходимо добить российскую экономику. Добить! И прекратить вообще даже думать, что можно сохранить какие-то отношения. Не надо считать на калькуляторе. Надо наложить полное эмбарго на поставки российской нефти и газа. Где Россия имеет хоть копейку, хоть цент от торговли – прекратить все возможности. Они должны быть нищими. Они должны понять, что у них нет никакого другого пути, кроме как уйти из Украины!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, санкции, война, экономика, оккупация, война России против Украины, телеведущий, давление, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (42831)
2
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (27208)
3
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (26418)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (22199)
5
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (22055)
6
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (20968)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (19834)
8
Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца (14460)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS