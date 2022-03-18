Гордон: Путин – гопник, с ним надо разговаривать на его языке, другого языка этот Гитлер современности не понимает

Гордон: Я обращаюсь к Западу: говорите с ним жестко, недвусмысленно и дайте ему по роже! Вот тогда он поймет и отступит Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Если Путин думает шантажировать США и Запад тем, что нажмет на ядерную кнопку, я считаю, что президент США должен ему сказать: "Что?! Ты нам угрожаешь? А ну иди сюда, попробуй только нажать! Мы тебе так нажмем, что по рукам, по яйцам и по всему получишь!" Вот так надо с ним разговаривать", – сказал Гордон.

Он охарактеризовал Путина как "ленинградского гопника", с которым "надо разговаривать на понятном ему языке".

"Другого языка этот Гитлер современности не понимает. Я обращаюсь к Западу: говорите с ним жестко, недвусмысленно и дайте ему по роже! Вот тогда он поймет и отступит", – призвал журналист.

По словам Гордона, НАТО не может стоять в стороне от войны в Украине.

"НАТО должен привести в полную боевую готовность свои войска и сказать Путину: "Только попробуй подумать, чтобы нас атаковать. Мы тебя уроем!" Он хорошо понимает – повторяю – этот язык. Человек, который боится заразиться коронавирусом и сидит на расстоянии 8 м за столом от своих визави, очень думает о себе и своем здоровье, поверьте мне. Он не самоубийца. Он хочет жить и жить красиво", – подчеркнул журналист.

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