Гордон: Путин – гопник, с ним надо разговаривать на его языке, другого языка этот Гитлер современности не понимает

"Если Путин думает шантажировать США и Запад тем, что нажмет на ядерную кнопку, я считаю, что президент США должен ему сказать: "Что?! Ты нам угрожаешь? А ну иди сюда, попробуй только нажать! Мы тебе так нажмем, что по рукам, по яйцам и по всему получишь!" Вот так надо с ним разговаривать", – сказал Гордон.
Он охарактеризовал Путина как "ленинградского гопника", с которым "надо разговаривать на понятном ему языке".
"Другого языка этот Гитлер современности не понимает. Я обращаюсь к Западу: говорите с ним жестко, недвусмысленно и дайте ему по роже! Вот тогда он поймет и отступит", – призвал журналист.
По словам Гордона, НАТО не может стоять в стороне от войны в Украине.
"НАТО должен привести в полную боевую готовность свои войска и сказать Путину: "Только попробуй подумать, чтобы нас атаковать. Мы тебя уроем!" Он хорошо понимает – повторяю – этот язык. Человек, который боится заразиться коронавирусом и сидит на расстоянии 8 м за столом от своих визави, очень думает о себе и своем здоровье, поверьте мне. Он не самоубийца. Он хочет жить и жить красиво", – подчеркнул журналист.
Война России против Украины. Главное
В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.