Россияне угнали из Бердянского порта пять кораблей с зерном – глава Запорожской ОГА

По его словам, в Бердянске Запорожской области стояло на загрузке пять кораблей – некоторые из них были загружены частично, некоторые, как следует из таможенных документов, полностью. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта.
"Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение", – сказал Старух.
По его информации, на корабли было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна.
"Вы думали, оккупанты только телевизоры воруют? Неправда, они воруют все", – прокомментировал инцидент народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Война России против Украины. Главное
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно. Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой. Кукурузы страна потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас. "Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий.