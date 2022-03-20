Россияне угнали из Бердянского порта пять кораблей с зерном – глава Запорожской ОГА

На корабли в Бердянском порту было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна Фото: depositphotos.com

По его словам, в Бердянске Запорожской области стояло на загрузке пять кораблей – некоторые из них были загружены частично, некоторые, как следует из таможенных документов, полностью. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта.

"Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение", – сказал Старух.

По его информации, на корабли было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна.

"Вы думали, оккупанты только телевизоры воруют? Неправда, они воруют все", – прокомментировал инцидент народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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