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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне угнали из Бердянского порта пять кораблей с зерном – глава Запорожской ОГА

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На корабли в Бердянском порту было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна
На корабли в Бердянском порту было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна
Фото: depositphotos.com

Из Бердянского морского порта исчезло пять кораблей с зерном, местные жители говорят, что их угнали оккупанты. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух, пишет УНИАН.

По его словам, в Бердянске Запорожской области стояло на загрузке пять кораблей – некоторые из них были загружены частично, некоторые, как следует из таможенных документов, полностью. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта.

"Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение", – сказал Старух.

По его информации, на корабли было загружено несколько десятков тысяч тонн зерна.

"Вы думали, оккупанты только телевизоры воруют? Неправда, они воруют все", – прокомментировал инцидент народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно. Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой. Кукурузы страна потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас. "Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий.

Теги: Алексей Гончаренко, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, пшеница, корабли, Александр Старух, российские оккупанты
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