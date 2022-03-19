Генсек ООН заявил, что война в Украине может вызвать "ураган голода" по всему миру

"Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", – написал он в Twitter.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. — António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри сообщил 18 марта, что из-за российского вторжения существует риск голода и голодной смерти во многих местах по всему миру. Его заявление опубликовано на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Военное нападение на Украину должно быть остановлено немедленно, прежде чем это повлечет за собой глубокие глобальные и долгосрочные последствия для продовольственной безопасности каждого", – заявил Фахри.

Он напомнил, что Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

"В связи с тем, что в Украине и России скоро начнется посевной сезон, меня беспокоят долгосрочные сбои. Я также беспокоюсь о том, как российское вторжение в Украину повредит людям в России", – сказал Фахри.

Он объяснил, что введенные против РФ жесткие санкции могут ударить по наиболее уязвимым слоям населения в этой стране.

В ООН в начале этой недели сообщили о выделении Украине $40 млн. Эти деньги будут направлены на закупку критически важных запасов продовольствия, воды, лекарств и "другой жизненно важной помощи".