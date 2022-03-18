Больше всего жалоб на необоснованное повышение цен поступило из Львовской области – Бюро экономбезопасности

В БЭБ отметили, что не все жалобы подтвердились Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Поступали сообщения о необоснованном завышении цен в Telegram-бот и на электронный ящик БЭБ. На сейчас получено около 700 сообщений граждан о таких нарушениях, около 400 из них уже проработаны. Больше всего жалоб поступило из Львовской области – 177", – говорится в сообщении.

В число регионов с наибольшим количеством жалоб вошли также Киев и Киевская область (70), Днепропетровская (68), Закарпатская (54), Винницкая (45) области.

"Подавляющее большинство сообщений касается завышения цен на аренду жилья, продукты питания, товары первой необходимости, а также на топливо. БЭБ отрабатывает и устанавливает причины повышения цен по цепочке от розничного продавца до оптового", – отметили в бюро.

По его данным, "в большинстве регионов достигнуты положительные сдвиги для восстановления экономических прав граждан, в частности уменьшение цен на продукты питания на рынках и в магазинах".

"В отдельных случаях арендодатели, завысившие цены, осуществляют бесплатное поселение переселенцев. Остальные частично возвращают средства за проживание. [...] Также предприниматели перечисляют средства для поддержки ВСУ, помогают волонтерам", – рассказали в БЭБ.

В ведомстве подчеркнули, что в процессе уточнения сообщений "некоторые заявители отказались подтверждать свои заявки", а часть жалоб не подтвердились.